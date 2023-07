Kan Fabio Jakobsen straks weer meedoen voor de zege? Ploegleider Tom Steels geeft zijn visie

Fabio Jakobsen viel dinsdag zwaar op het autocircuit van Nogaro. Zal hij kunnen sprinten in Bordeaux?

Fabio Jakobsen heeft twee heel lastige etappes over de Pyreneeën achter de rug na zijn zware val in de 4de rit. Hoe gaat het met de Europese kampioen na die twee dagen? Tom Steels, de laatste Belgische winnaar in Bordeaux in 1999, gaf wat meer uitleg.

"De situatie voor Jakobsen is niet ideaal, verre van zelfs. De tweede en de derde dag na zo'n val zijn nog niet ideaal, nadien begint het normaal beter te draaien", zei Steels bij HLN LIVE. De ploeg gaat hem richting Bordeaux zoveel mogelijk proberen te beschermen.

"Je zit met veel sprinters die een hoog niveau halen, maar ik denk wel dat we gaan proberen mee te doen", zei Steels nog. Met 169,9 kilometer en slechts 800 hoogtemeters is de zevende etappe ook een van de makkelijkste van deze Tour, ideaal om warm te draaien voor Jakobsen dus.