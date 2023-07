Nog meer steun voor Wout van Aert na de kritiek: "We mogen ons in onze handen wrijven dat hij Belg is"

Wout van Aert was na zijn fenomenale inspanning in de zesde rit wat geprikkeld. Ook zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck verdedigde Van Aert.

Wout van Aert zat donderdag voor de tweede dag op rij in de aanval en reed maar liefst 126 van de 144 kilometer in de kop van de koers. Van Aert kreeg voor de tweede dag op rij de prijs van de strijdlust en antwoordde na de rit ook op de criticasters.

Steun van ploegmaat Van Hooydonck

"Ik heb gehoord dat sommige mensen denken dat ik niet de benen van weleer heb. Die mensen kennen niet veel van koers", zei Van Aert duidelijk bij Sporza. Ploegmaat Nathan Van Hooydonck verdedigde Van Aert ook.

"Er stond volgens mij in de krant dat hij niet even goed was als vorig jaar, maar sommige mensen weten niet wat ze schrijven. Ze moeten hem gewoon met rust laten en het is gewoon een klasse vent, een super goede renner", zei Van Hooydonck in Vive le Vélo.

"We mogen ons in onze handen wrijven dat hij Belg is en in onze ploeg rijdt. Een enorme waarde", maakte Van Hooydonck nog duidelijk.