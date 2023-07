Pogacar en Vingegaard zorgen voor historisch record, ook Van Aert zet zijn straffe reeks verder

Jumbo-Visma had donderdag duidelijk een plan en versnelde al op de Tourmalet. Het zorgde ervoor dat de groep met de favorieten scheurde en uiteindelijk enkel nog Vingegaard en Pogacar overbleven.

De twee bleven in tegenstelling tot woensdag wel samen en het record op de Tourmalet werd dan ook aan flarden gereden. De twee deden zo'n 13 seconden beter dan Tony Rominger en Zenon Jaskula in 1993.

De nieuwe besttijd op de Tourmalet is nu 45 minuten en 37 seconden en dat konden Vingegaard en Pogacar mede door de stevige rugwind en het hoge tempo neerzetten.

Ook Wout van Aert zette alweer een straffe prestatie neer, met zijn tweede opeenvolgende prijs van de strijdlust als beloning. De vorige die dat deed was Peter Sagan in 2015. Van Aert pakte ook zijn vijfde prijs van de strijdlust sinds zijn debuut in 2019, niemand doet sindsdien beter.

Today, Combatif for the 5th time in his career. @WoutvanAert

The most of any rider since the #TDF 2019. https://t.co/TdqdjJ5TGO