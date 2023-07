VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 7: Philipsen voor hattrick en Jakobsen voor beloning voor het afzien

Zien we opnieuw een juichende Jasper Philipsen in de Tour de France? Of is Jakobsen of één van de andere uitdagers hem deze keer wél de baas?

PARCOURS

De twee voorbije Pyreneeënritten waren in het bijzonder voor de sprinters geen lachertje. De rappe mannen die overleefd hebben, weten wel waarom ze dat gedaan hebben: om in Bordeaux een kans te krijgen om naar de zege te spurten. De zevende etappe is een vlakke rit van 169,9 kilometer van Mont-de-Marsan naar Bordeaux.

Dat is traditioneel een sprintaankomst in de Tour de France. Op weg daarnaartoe moet slechts één klimmetje beklommen worden. Op de Côte de Béguey, een klim van vierde categorie, gaat het 1,2 kilometer omhoog aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,4%. Dat moet voor iedereen dus goed te doen zijn.

De top van dat klimmetje wordt bereikt aan kilometer 131, op een kleine 40 kilometer van de aankomst dus. Voordien gaat het enigszins op en af, maar voor een profpeloton is dat verwaarloosbaar. Aan kilometer 88 ligt er nog een tussensprint. De slotkilometers zijn volledig vlak.

FAVORIETEN

Het kan niet anders dan dat het favorietenlijstje begint bij Jasper Philipsen. Die heeft niet enkel de voorbije twee sprints uit deze Tour gewonnen, maar ook de laatste twee uit de vorige editie. Komt aan zijn ongeslagen reeks een einde? Philipsen is dit jaar gewoon de snelste sprinter en heeft met Van der Poel een lead-out om van te dromen.

© photonews

Van een lead-out bij Lotto Dstny is er door valpartijen geen sprake meer, maar Caleb Ewan toont wel opnieuw die slangenbeweging en die snelheid uit de grote dagen. De Australiër was het meest competitief van de andere grote namen. Al hoeft hierbij gezegd dat Fabio Jakobsen op het circuit van Nogaro zelf ten val is gekomen.

Mede hierdoor was het voor de Nederlander strijden tegen de tijdslimiet bergop, maar in Bordeaux wacht mogelijk zijn beloning. Als die val hem niet meer te veel hindert. Bauhaus doet het tot dusver verrassend goed en Cavendish zat al twee keer ofwel in de top 5 ofwel in de buurt. En Groenewegen moet beter kunnen dan in de vorige sprints.

ONZE STERREN

**** Jasper Philipsen

*** Phil Bauhaus - Caleb Ewan

** Fabio Jakobsen

* Bryan Coquard - Mark Cavendish - Dylan Groenewegen - Mads Pedersen