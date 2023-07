Zit er een haar in de boter bij de lead-out van Lotto Dstny? "Maar dit is een kwaliteit van Caleb Ewan"

Caleb Ewan komt in de Tour de France weer boven water, maar elke ereplaats in de massasprint was er zonder Jasper De Buyst in de lead-out. Nochtans is De Buyst een belangrijk deel.

Door een val in het Baskenland kon Jasper De Buyst zijn werk in de sprintvoorbereiding voor Caleb Ewan niet optimaal uitvoeren. Toch spurtte Ewan naar een 3e en 2e plaats in de massasprints. Voor de Tour was Ewan enkele keren kritisch over De Buyst. Zo zat de timing eens niet goed en Ewan gaf ook eens een kritisch interview. "Er zijn wel al discussies geweest", bevestigde De Buyst bij Sporza. "Maar we zijn hier om ritten te winnen. Of er strubbelingen zijn? Dat is een groot woord." De Buyst haalde wel nog een goede kwaliteit van Ewan aan: "Hij kan zijn plan trekken en dat is een kwaliteit van hem, maar, en dat zegt hij zelf ook, is er net iets meer geluk nodig. Jasper Philipsen heeft bijvoorbeeld weinig geluk nodig, want hij wordt door Mathieu van der Poel afgezet."