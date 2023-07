🎥 Een einde in mineur: Mark Cavendish moet de Tour de France voortijdig verlaten

Mark Cavendish heeft de Tour de France moeten verlaten. Hij kwam tijdens de rit naar Limoges ten val. Zo zal hij geen recordhouder qua ritzeges worden.

Het was het grote doel van Mark Cavendish in deze Tour de France: een 35e ritzege boeken en zo alleen recordhouder worden. In de etappe naar Bordeaux was hij er dichtbij met een 2e plaats. Zo bleef de hoop en droom van Cavendish intact en levendig.

Maar aan die droom kwam abrupt ten einde. Richting Limoges kwam Cavendish ten val en hij bleef liggen. Het zag er meteen niet goed uit en hij taste naar zijn rechterschouder.

Cavendish werd naar de ambulance gebracht, met een brace rond zijn schouder. Zo gaf hij op in zijn laatste Tour en blijft hij op 34 ritzeges steken. In 2008 won hij 4 etappes. Een jaar later won hij er 6 en in 2010 en 2011 elk 5. In 2012 won hij er 3 en in 2013 2. 2 etappes won hij in 2014 en in 2015 één. Een jaar later won hij er 4, net als in 2021 toen hij met Eddy Merkck op gelijke hoogte kwam. Daarnaast won Cavendish ook 2 keer de groene trui (2011 en 2021).