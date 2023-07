Patrick Lefevere haalt uit naar Tour-organisator ASO: "Tel de winst maar uit"

Patrick Lefevere is niet te spreken over de radiocommunicatie die ASO in de Tour aanbiedt. Vooral over hoe alles financieel geregeld is, heeft hij bedenkingen.

In de Tour de France wil organisator ASO de tv-kijkers een extraatje aanbieden. Tijdens de uitzending krijgen ze de communicatie van de ploegen uit de volgwagen te horen, zoals ze in de Formule 1 al jaren doen. Zo probeert ASO de uitzendingen interessanter te maken. De ploegen moesten daarvoor hun akkoord geven. In ruil kregen ze 5000 euro. "Dat werd door Richard Plugge (als voorzitter van de Vereniging van Profploegen, red.) onderhandeld", vertelde Lefevere aan Het Nieuwsblad. "Maar wat blijkt nu? ASO verkoopt de radiocommunicatie en vraagt de rechtenhouders 20.000 euro en geen 5000", aldus Lefevere. "Tel de winst maar uit." Overigens is Lefevere niet echt fan van de boodschappen die de tv-uitzending halen. Vaak gaat het om dooddoeners en zaken die weinig bijdrage leveren. "Ik mag hopen dat mijn ploegleiders in de volgwagen zinnigere dingen in de volgwagen vertellen", besloot hij.