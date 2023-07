Patrick Lefevere verdedigt de bekritiseerde CEO van Jumbo-Visma: "Onmogelijk"

Patrick Lefevere neemt het op voor Richard Plugge, de CEO van Jumbo-Visma. Die wordt binnen de Vereniging van Profploegen zwaar bekritiseerd. Zijn ontslag als voorzitter wordt geëist.

Binnen de Vereniging van Profploegen (AIGCP) is het hommeles. Verschillende ploegen eisen via een brief het ontslag van de voorzitter. Dat is Richard Plugge, de CEO van Jumbo-Visma. Ze verwijten hem een gebrekkige communicatie en belangenvermenging.

Patrick Lefevere, zelf ooit voorzitter van het AIGCP, neemt het op voor Plugge en ondertekende die brief niet. "De AIGCP is eigenlijk een onmogelijke vereniging om voorzitter van te zijn. Dat is erger dan de Open VLD", vertelde Lefevere aan Het Nieuwsblad.

"Je moet 36 ploegen vertegenwoordigen", ging Lefevere verder. "Dat zijn 18 WorldTour-ploegen en 18 ProContinentale ploegen. Begin er maar aan, want die hebben allemaal andere belangen. Iedereen wil dat de startgelden anders worden verdeeld. En iedereen heeft ook een ander idee over de verdeling van de WorldTour-punten. Eigenlijk kan je als AIGCP nooit met één stem spreken."