Ploegleider strooit met lof richting Fabio Jakobsen: "Maar in dat opzicht is het wel ontgoochelend"

Fabio Jakobsen moet na een val de wonden likken. Toch sprintte hij in Bordeaux mee. Van zijn ploegleider Tom Steels kreeg hij al veel lof.

De val in Nogaro kwam ongelegen. Fabio Jakobsen liep schaafwonden op en had veel pijn. Daardoor zag hij in de Pyreneeën enorm af. Hij kwam er goed uit en probeerde zich te mengen in de massasprint in Bordeaux. Dat was om geen angst te krijgen.

Van ploegleider Tom Steels kreeg Jakobsen lof. "Als je met die wonden meegaat in het gewoel, dan weet je dat het mentaal goed zit", vertelde hij aan Sporza. "Als de benen dan op 2 km van het einde passen, dan is dat maar zo."

"Het is vooral ontgoochelend dat hij niet kan meedoen voor de zege. Als je ziet hoe goed Michael Morkov is, dan kan hij alleen maar spijt hebben. Maar er zullen nog kansen komen en hopelijk geraakt hij de bergen beter over. De voorbije dagen was dat maar op halve kracht", besloot Steels.