Yves Lampaert onthult de ploegtactiek van Soudal Quick-Step voor de rit naar Limoges: "Er zal gekoerst worden"

De 8e rit in de Tour de France trekt richting Limoges. De finale loopt over geaccidenteerde wegen en bij Soudal Quick-Step rekenen ze niet meteen op de sprint.

Op weg naar Limoges zal het in de finale op en af gaan. Het is niet zeker dat er uiteindelijk om de zege zal gesprint worden. Bij Soudal Quick-Step is Fabio Jakobsen, de sprinter van dienst, ook gehavend door een val eerder in de Tour. Mogelijk zal hij daardoor de finale niet overleven.

Bij Soudal Quick-Step hebben ze ook al andere plannen. Dat bleek uit een gesprek tussen Yves Lampaert en Het Laatste Nieuws.

"We gaan proberen om in de vlucht van de dag te zitten", aldus Lampaert. "Ik denk dat ook weinig ploegen een sprint zullen willen. Behalve Alpecin-Deceuninck met Jasper Philipsen dan. Dus er zal wel voor een ontsnapping gekoerst worden."