Astana-baas Vinokourov looft onfortuinlijke Mark Cavendish en doet hem nog een ultiem voorstel

Heeft Mark Cavendish dan toch niet zijn laatste Tour gereden? Astana-baas Alexandre Vinokourov afhangt alleszins niet.

Mark Cavendish (38) kondigde tijdens de Giro aan dat hij na dit seizoen stopt met koersen. De Brit zou nog een allerlaatste keer de Tour rijden nadat hij in 2022 niet mocht gaan van de ploeg van Patrick Lefevere.

Cavendish was in Bordeaux dichtbij, maar op weg naar Limoges een dag later spatte zijn droom uiteen. Cavendish viel en brak zijn sleutelbeen. Weg was de droom van zijn 35ste ritzege in de Tour.

Jaar extra zoals Vinokourov?

Vinokourov laat echter nog een opening. "We willen dat Mark doorgaat in 2024 en zijn 15de Tour de France kan rijden om zijn 35ste etappe te winnen", zei hij bij L'Equipe. Vinokourov viel in 2007 zelf in de Tour en brak zijn dijbeen. Hij zou dat jaar stoppen, maar reed toch nog een jaar extra.

"Ik bleef en vocht hard om het jaar daarop de Olympische Spelen in Londen te winnen. Mark heeft dezelfde mentaliteit en vastberadenheid om zijn ultieme doel te bereiken. We zijn klaar om hem die kans te geven. Maar het is aan hem", is Vinokourov duidelijk.