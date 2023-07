Christoph Roodhooft duidelijk over Mathieu van der Poel: "Dat is absoluut niet de bedoeling"

Jasper Philipsen greep zaterdag net naast zijn vierde ritzege in deze Tour. En dat ondanks een lead-out van Mathieu van der Poel.

Vorig jaar moesten Jasper Philipsen en Alpecin-Deceuninck wachten tot rit 15 voor hij kon winnen. Nu zit hij al aan drie ritzeges na amper acht etappes en zaterdag greep hij nog naast ritzege nummer vier.

De Deen Mads Pedersen had meer snelheid dan lead-out Mathieu van der Poel en Philipsen raakte niet meer over hem. Over die lead-out van Van der Poel had Christoph Roodhooft nog iets te zeggen.

Philipsen zal het eens zonder MVDP moeten doen

"We willen ook niet dat Mathieu deze taak altijd zal blijven doen. Dat is absoluut niet de bedoeling", zei hij bij Sporza. Philipsen zal het dus ook eens zonder de Nederlander moeten doen.

Dat komt waarschijnlijk mede door de drie ritzeges die de ploeg al heeft. "We hadden ambitie, maar het is een onverhoopt succes", zei Roodhooft nog over de droom waarin zijn ploeg leeft.