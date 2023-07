Marc Sergeant over Wout van Aert: "Dat kun je alleen maar concluderen"

Wout van Aert heeft in de achtste rit naast de zege gegrepen. Marc Sergeant zag waar het mis liep.

Een derde plaats werd het voor Wout van Aert in Limoges. De sprint was deze keer van iedereen zuiver en daardoor was er achteraf geen discussie. De fouten zaten vooral bij Jumbo-Visma en Christophe Laporte zelf.

Laporte gaat na zijn lead-out niet aan de kant, maar stopt met Van Aert in het wiel. Aan de linkerkant begint Van der Poel iets vroeger dan verwacht aan zijn lead-out voor Philipsen, op rechts begint Mads Pedersen te sprinten.

Gemiste kans Van Aert

Daardoor kan Van Aert niet weg en moet hij in de remmen en stoppen met trappen. "Drie, vier seconden lang kon hij niets doen. Als je ziet waar hij dan nog eindigt, kan je alleen maar concluderen dat hij een serieuze kans heeft laten liggen", stelt Marc Sergeant vast.