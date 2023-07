Victor Campenaerts doet mislukt plan van Lotto Dsty uit de doeken en geeft nog klein steekje aan José De Cauwer

Victor Campenaerts was de enige Belg in de vlucht met de etappe naar de Puy de Dôme. Maar op de steile klim kon hij niets beginnen tegen de echte klimmers.

Victor Campenaerts eindigde uiteindelijk als twaalfde en eerste Belg op de Puy de Dôme, op iets meer dan 5 minuten van winnaar Michael Woods. Campenaerts was de eerste aanvaller van de dag en kreeg meteen zo'n 10 renners mee.

"Ik heb heel hard getelefoneerd in de start en er hebben denk ik een man of dertien à veertien opgenomen en we waren direct weg. José, dat lukt toch soms", zei Campenaerts bij Sporza over zijn aanval. Hij geeft daarmee ook een klein steekje aan José De Cauwer, die vindt dat Campenaerts altijd te opzichtig aanvalt.

"We wilden graag Maxim (Van Gils, nvdr.) in de vlucht hebben omdat die toch wel zeer goed klimt op een aankomst zoals deze", zei Campenaerts bij Sporza. Maar Van Gils was niet mee in de ontsnapping en dus moest Campenaerts het alleen oplossen.

Campenaerts kon dus niets beginnen tegen klimmers zoals Woods, Jorgenson en Latour. "Ik rij goed bergop, maar ik ben nog steeds geen klimmer", zei Campenaerts nog.