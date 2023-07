Woods snoept Jorgenson ritzege nog af op Puy de Dôme, Pogacar pakt opnieuw tijd terug op Vingegaard

De dag voor de eerste rustdag in de Tour trokken de renners naar de mythische Puy de Dôme.

De klassementsrenners waren niet geïnteresseerd in de ritwinst en dus kon een groep van 14 renners, met daarbij Victor Campenaerts, konden zo al snel wegrijde. De grote groep pakte al snel meer dan 10 minuten en wist dus dat het kon strijden voor de ritzege.

De samenwerking in de kopgroep begon al op 60 kilometer van de top van de Puy de Dôme te stokken. Niemand geraakte echt weg, tot de aanval van de Amerikaan Matteo Jorgenson op zo'n 48 kilometer van de streep. Op iets meer dan 70 kilometer van de streep was hij nog gestoken door een bij.

Daarachter ontstond een groep van vier achtervolgers, De la Cruz viel met kettingproblemen weg. Mohoric, Burgeudeau en Powless kwamen tot op 17 seconden, maar de Amerikaan pakte toch weer meer dan een minuut en begon met die voorsprong aan de slotklim.

Woods wint toch nog, Pogacar pakt tijd terug

Uit de achtergrond kreeg Jorgenson toch nog de Canadees Woods op zijn nek en in de laatste 500 meter ging Woods Jorgenson toch nog voorbij op weg naar de ritzege. Jumbo-Visma nam in het peloton het heft in handen en de boel ontplofte.

Hindley en Adam Yates moesten lossen uit de groep der favorieten. Op een kilometer van de streep versnelde Pogacar, Vingegaard loste het wiel maar werd niet echt weggereden door de Sloveen. Pogacar pakte uiteindelijk 8 seconden terug op Vingegaard, het verschil tussen de twee in het klassement is nu 17 seconden.

