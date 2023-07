📷 BEKIJK: Alpecin-Deceuninck pakt tijdens de rustdag wél uit met een prachtig retroshirt ter ere van Raymond Poulidor

De negende rit in de Tour stond in het teken van Raymond Poulidor. Alpecin-Deceuninck hield het toen nog bij een bescheiden uitrusting, maar op de rustdag pakt het wel uit.

In 2021 pakte Alpecin-Deceuninck in de eerste rit van de Tour nog uit met een retroshirt in de kleuren van de Mercier-trui van Raymond Poulidor. Ook in deze Tour was er een eerbetoon aan Poulidor tijdens de negende rit, maar de ploeg hield het bescheiden.

Op de broek van de renners was er een paars-gele band aangebracht en er stonden wat details op van de rit, maar verder was er niet veel speciaals. Op de rustdag pakt de ploeg dan weer wel uit.

Tijdens de koffierit en het losrijden op de rustdag zal de ploeg in een aangepaste versie van het retroshirt rijden. Zowel de uitrustingen die de renners droegen tijdens de negende rit als deze shirts zullen later ook geveild worden voor het goede doel.