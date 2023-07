Jan Bakelants ziet nog genoeg kansen voor Wout van Aert in de Tour: "Die ritten zijn hem op het lijf geschreven"

Wout van Aert pakte nog geen zege in deze Tour, maar Jan Bakelants ziet nog geen reden tot paniek. Deze week ziet hij nog enkele kansen.

Al drie keer eindigde Wout van Aert in deze Tour in de top vijf: tweede in San Sebastian, vijfde in Bayonne en derde in Limoges. Van Aert noemde het zaterdag al de Tour van net niet. Maar Jan Bakelants vindt dat net een goed teken.

"Dat Wout het na negen dagen al ‘een Tour van net niet’ noemt, toont nog maar eens aan hoe ambitieus hij is", zei hij bij HLN LIVE. Bakelants wijst nogmaals naar de tweede etappe waar Vingegaard geen kopbeurt deed en de sprint van zaterdag waar hij ingesloten zat door Laporte.

Twee kansen in week twee

Bakelants ziet deze week twee kansen voor Van Aert: dinsdag en donderdag. Dan staat er twee keer een etappe op het programma met enkele klimmetjes onderweg. "Die ritten zijn hem op het lijf geschreven."

Maar dan zal Van Aert wel moeten rekenen op de steun van onder meer de ploeg van Mads Pedersen om te controleren, want Jumbo-Visma zal het allicht niet doen. "En zo niet, hoop ik dat hij de vrijheid zal krijgen om mee te schuiven in de ontsnapping." Want Van Aert kan op elke mogelijke manier windnen, denkt Bakelants.