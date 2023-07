Patrick Lefevere spreekt de ambities met Evenepoel uit voor de Vuelta én de combinatie met sprinter Merlier

Remco Evenepoel zal dan toch de Vuelta rijden. Hij zal zijn titel verdedigen en dat met Tim Merlier in de ploeg.

Voor het seizoen was er afgesproken dat Evenepoel de Giro zou rijden, Jakobsen de Tour en Merlier de Vuelta. Maar na de opgave van Evenepoel in de Giro moesten de plannen toch wat omgegooid worden.

Evenepoel gaat nu toch naar de Vuelta, maar Merlier blijft ook aan boord. "Remco had er geen probleem mee dat Tim meegaat", zegt Patrick Lefevere bij Sporza. De twee kunnen elkaar ook goed helpen onderweg.

Parcours en ambities

Het parcours is wel lastiger dan vorig jaar, maar er staat ook opnieuw een ploegentijdrit (14,6 km) en een individuele tijdrit (25 km) op het programma. "Het parcours is lastiger, maar we focussen niet alleen op tijdritten in een grote ronde."

Evenepoel won vorig jaar de Vuelta en won twee etappes. De verwachtingen zullen nu weer hoog liggen. "Gelukkig heeft Remco graag druk. Hij is een winnaar. De eindzege? Laat ons zeggen dat hij meedoet voor het podium", stelt Lefevere nog.