Van der Poel en Van Aert maken kans op nieuwe prijs in de Tour, Campenaerts en Van Aert nog op een andere

De Tourorganisatie pakt dit jaar uit met een nieuwe tussenprijs op de eerste rustdag. Er werden vier renners genomineerd voor de prijs van 'Helper van de Week'. Vier renners haalden de selectie.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Emmanuel Buchmann en Michael Morkov maken kans op die prijs en supporters kunnen stemmen op wie ze de beste helper vinden van de eerste negen dagen.

🚴 It's time to vote for the best domestique of the week with @hautsdeseinefr!



🚴 A vous d'élire le meilleur équiper de la semaine avec le département des @hautsdeseinefr !



πŸ‘‰ πŸ‡³πŸ‡± @mathieuvdpoel

πŸ‘‰ πŸ‡§πŸ‡ͺ @WoutvanAert

πŸ‘‰ πŸ‡©πŸ‡ͺ @EmuBuchmann

πŸ‘‰ πŸ‡©πŸ‡° @MichaelMorkov#TDF2023