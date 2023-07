Johan Bruyneel over Wout Van Aert en Mathieu van der Poel in de Tour de France: "Theorieën die worden opgeklopt"

Johan Bruyneel volgt ondanks zijn levenslange schorsing nog altijd de koers. De Tour de France volgt hij op de voet en hij ziet de knechtenrol voor Wout Van Aert en Mathieu van der Poel.

Wout Van Aert gaat niet voor de groene trui en helpt zoveel mogelijk kopman Jonas Vingegaard in zijn jacht naar een 2e opeenvolgende Tour-zege. Al probeert Wout Van Aert in sommige ritten ook zijn kans te grijpen. Mathieu van der Poel zit ook vooral in een helpersrol. Hij is lead-out voor Jasper Philipsen en de groene trui is het hogere doel. Zelf een rit winnen is minder belangrijk.

"Hun palmares staat of valt niet met een rit extra, hè", aldus Johan Bruyneel bij Het Nieuwsblad. "Ze winnen natuurlijk zelf graag een rit, maar weten ook waarvoor ze naar de Tour gekomen zijn. Je kan dan wel ergens een rit vinden die gepast is om zelf te winnen, maar niet ten koste van alles."

"Al dat gedoe: Van Aert en van der Poel zijn te goed om te knechten", ging Bruyneel verder. "Dat zijn theorieën die volgens mij door de buitenwereld opgeklopt worden. Ze kennen hun rol en voeren die zonder morren uit."