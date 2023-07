Johan Bruyneel wijst op een tactische fout bij Jumbo-Visma: "Daar hadden ze van hun plan moeten afwijken"

Jonas Vingegaard heeft momenteel de gele trui en heeft 17 seconden voorsprong op Tadej Pogacar. Al pakte Pogacar in de laatste bergritten telkens tijd terug. Johan Bruyneel zag in een van die bergritten een tactische fout.

In de 1e bergrit met aankomst in Laruns deelde Jonas Vingegaard een mentale tik uit aan Tadej Pogacar en pakte hij ineens meer dan een minuut op de Sloveen. Een dag later kon echter Pogacar wegrijden maakte hij tijd goed. Ook op de Puy de Dôme maakte Pogacar wat tijd goed. Al draagt Vingegaard ondertussen wel de gele trui.

Tactisch probeert Jumbo-Visma hun numerieke overwicht uit te buiten, maar Johan Bruyneel zag de ploeg wel al een keer in de fout gaan. "In de 2e Pyreneeënrit probeerden ze Pogacar knock-out te slaan, wat ik begrijp", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Maar op toen Pogacar op het zwaarste stuk van de Tourmalet niet in de problemen kwam, hadden ze moeten beseffen dat dat later ook niet meer zou gebeuren. Ze hadden toen van hun plan moeten afwijken."

Al ziet Bruyneel wel dat Jumbo-Visma snel leert: "Op de Puy de Dôme hebben ze heel anders gekoerst. Aan de voet van de klim legden ze een tempo op, maar niet het tempo voor een aanval van hun kopman." Uiteindelijk kwam er een aanval van Pogacar. Vingegaard moest lossen, maar beperkte de schade. "Hij heeft zich daar goed verdedigd", aldus Bruyneel.