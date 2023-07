VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 10: De ideale rit voor Van Aert en Van der Poel vanuit de vlucht?

De dag na de rustdag trekken de renners van Vulcania naar Issoire voor een rit van 167,2 kilometer. Wordt het een sprint of zijn de vluchters weer aan zet?

PARCOURS

Wie de rustdag niet goed verteert heeft zal meteen weten hoelaat het is. Het voorwiel gaat na de start in Vulcania namelijk onmiddellijk omhoog met de Col de la Moréno (4,8 km aan 4,9%). Daarna volgen nog vier klimmetjes van tweede of derde categorie.

De top van de laatste beklimming ligt op zo'n 25 kilometer van de streep, daarna gaat het vooral in dalende lijn richting Issoire. Klimmers die niet zo snel zijn aan de meet zullen daar hun kans moeten grijpen.

FAVORIETEN

Door de lastige beginfase is het namelijk aannemelijk dat een grote groep wegrijdt en het dan ook zal strijden voor de overwinning. Tenzij een ploeg zoals Lidl-Trek weer de hele dag wil controleren voor Mads Pedersen. Maar de Deen zou het ook vanuit de vlucht kunnen.

Deze rit lijkt echter op het lijf geschreven van Wout van Aert. Als hij van Jumbo-Visma de vrijheid krijgt om in de vlucht te gaan, dan staat hij met stip op één bij de kanshebbers. Ook Mathieu van der Poel gaf al aan dat het mogelijk iets voor hem is.

Soudal Quick-Step zal dan weer iets willen rechtzetten en dus kunnen mannen zoals Alaphilippe, Asgreen en Cavagna ook in de vlucht verwacht worden. Ook Frans kampioen Valentin Madouas, Magnus Cort, Georg Zimmermann, Michal Kwiatkowski en Stefan Küng mogen in de vlucht verwacht worden.

ONZE STERREN

*** Wout van Aert

** Mads Pedersen, Mathieu van der Poel

* Magnus Cort, Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe