Deze keer geen commotie: oppermachtige Philipsen kan het ook zonder Van der Poel en maakt klavertje vier compleet

Van der Poel piloteerde Jasper Philipsen al driemaal naar winst. Het klavertje vier is nu helemaal compleet en deze keer klaarde de groene man het zonder zijn gebruikelijke lead-out.

Na de zogenaamde 'moordenaarsrit' van gisteren, zoals sommigen die noemden, keerde de rust terug in de Tour. Amador, Louvel en Oss vormden de ontsnapping van de dag zonder daar veel moeite voor te moeten doen. Aan het tussenpunt in Lapeyrouse zag groene trui Philipsen zijn kans om nog wat verder uit te lopen in het puntenklassement.

Zijn belangrijkste afspraak was uiteraard aan de meet: Alpecin-Deceuninck zorgde er wel voor dat er gesprint ging kunnen worden. Oss hield het het langste vol vooraan en ging aan het eind nog solo. Op zo'n 13 kilometer van de aankomst was ook zijn verhaal voorbij.

BELGEN MENGEN ZICH

Vervolgens was het op naar de sprint in Moulins. Van Aert zat alvast uitstekend gepositioneerd, zat die eerste ritzege er dan toch aan te komen? Stuyven deed zijn deel van het werk voor Pedersen. Het was dan toch weer een andere Belg die kon juichen: Jasper Philipsen troefde met gemak Groenewegen af voor ritzege nummer 4.

Een andere conclusie is dat Philipsen het ook kan zonder Van der Poel als lead-out. Laatstgenoemde liet zich op het eind lossen uit het peloton: dan toch te ziek om de sprint aan te trekken. En deze keer ook helemaal niets aan te merken op de spurt van Philipsen.