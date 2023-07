Een stevige bocht gemaakt: Lefevere gaat andere kant uit met Vuelta-selectie rond Evenepoel, gevolg voor andere Belg

De plannen voor de Vuelta, waarin de Wolfpack voor een tweede zege van Evenepoel gaat, worden toch enigszins gewijzigd. Dat heeft Patrick Lefevere bevestigd aan verschillende media.

Hoewel het doel een tweede opeenvolgende eindzege van Remco Evenepoel is, was het oorspronkelijk ook de intentie om met Tim Merlier een sprinter mee te nemen. Aangezien Fabio Jakobsen in de Tour zit, zou Merlier in de Vuelta zijn kans krijgen om sprintzeges na te streven in een grote ronde.

OVERLEG GEPLEEGD

Tijdens de rustdag van de Tour is met Merlier overleg gepleegd en de tweevoudig Belgisch kampioen is akkoord gegaan om een ander programma te rijden. Zo kan Soudal Quick-Step in de Vuelta wel degelijk alles op het algemeen klassement en een nieuwe overwinning van Remco Evenepoel zetten.

Patrick Lefevere benadrukt wel dat Remco Evenepoel er nog steeds geen probleem mee heeft dat Tim Merlier mee zou gaan naar Spanje. Uiteindelijk is door de ploeg dus toch anders besloten.