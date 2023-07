Van Aert beantwoordt kritiek Dumoulin en maakt belangrijk punt na heisa: "Iets waar veel mensen niet bij nadenken"

Al die heisa, het is al wat geweest voor Wout van Aert. Hij wil daar wel een duidelijk punt over maken en ook de kritiek van Tom Dumoulin is aan bod gekomen.

Wout van Aert is wel degelijk van start gegaan in de elfde Tourrit, in tegenstelling tot wat Skjelmose had geïnsinueerd. "Hij heeft zich in alle talen geëxcuseerd. Ik ga 'm wel eens opzoeken om te vragen waar het juist vandaan kwam. Het is natuurlijk niet leuk om na de rit die vragen te moeten beantwoorden", zei Van Aert voor de start bij Sporza.

Al gaan de meeste zorgen uit naar anderen. "Voor mij is het nog het minst erg, maar mijn familie krijgt dan langs alle kanten berichten... Dat is toch iets waar veel mensen niet altijd bij nadenken. Het is toch vaak verstandiger om gewoon over uzelf te praten."

Het is verstandiger om over uzelf te praten

Over de koers dan: Tom Dumoulin bekritiseerde hem vanwege het woekeren met zijn krachten. "Het is ook maar zijn mening natuurlijk. Het komt omdat ik met Mathieu van der Poel voorop reed, maar we reden weg in de afdaling omdat de rest ons niet volgde."

"Daarna heb ik die voorsprong gebruikt om op mijn eigen tempo over de klim te komen. Ik denk eerder dat ik minder krachten heb verspeeld", is de theorie van Wout van Aert.