Caleb Ewan krijgt de wind van voren van eigen ploeg: "Het is de realiteit"

Caleb Ewan was woensdag weer niet op de afspraak in de sprint. De Australiër werd 15de en krijgt nu ook kritiek vanuit zijn eigen team.

In het begin van de Tour leek er beterschap in te zitten met Caleb Ewan. De Australiër eindigde derde en tweede, maar in de andere etappes kwam hij er niet meer aan te pas. Terwijl zijn team in de bergen toch hard werkte voor Ewan om hem op tijd binnen te krijgen.

Sportief manager Kurt Van de Wouwer was opvallend scherp in zijn analyse over de sprint van woensdag. "Onze analyse was kort. Caleb Ewan was niet goed genoeg. Dat is hard, maar het is de realiteit. Hij was zelf heel stil", zei hij bij Sporza.

"Hij was totaal niet op de afspraak. De benen waren er gewoon niet, geen excuses", zei Van de Wouwer nog. Met de Alpen in aantocht belooft het de komende dagen niet makkelijk te worden voor Ewan. In de rit van donderdag moest Ewan alweer vroeg lossen en wordt het dus opnieuw een erg lange dag.