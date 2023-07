Wout van Aert reageert op kritiek: "Dat is bij andere ploegen veel minder"

Zit Wout van Aert nog op zijn plek bij Jumbo-Visma? Die vraag werd tijdens de Tour weer enkele keren opgeworpen, maar Van Aert heeft daar een duidelijk antwoord op.

Dat Van Aert naar een andere ploeg trekt is ten eerste al bijna onmogelijk, want hij heeft nog een contract tot eind 2026 bij Jumbo-Visma. Maar Van Aert zelf is ook niet van plan om te vertrekken bij de Nederlandse ploeg.

Minder collegialiteit bij andere ploegen

"De persoonlijke relatie speelt uiteraard een rol. Je moet natuurlijk professioneel zijn en je altijd smijten voor een kopman, maar als je een goede band hebt is dat nog net iets gemakkelijker", zei Van Aert bij Wielerrevue.

"We komen in deze ploeg allemaal goed overeen en ik zou me voor iedereen kunnen opofferen. Ik kijk wel eens naar andere ploegen en vind de collegialiteit daar veel minder", zei Van Aert nog.

Dat Van Aert zich voor iedereen kan opofferen bewees hij al in Gent-Wevelgem door de zege aan Christophe Laporte te schenken en nu weer in de Tour door zich uit de naad te werken voor zijn kopman Jonas Vingegaard.