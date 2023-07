Jan Bakelants maakt een duidelijk punt over cruciaal Tour-weekend: "Dan kan Wout van Aert van goudwaarde zijn"

Jan Bakelants weet dat er een cruciaal Tour-weekend zit aan te komen. Wout van Aert zou hierin wel eens een heel belangrijke rol gaan kunnen spelen.

Deze keer niet voor zichzelf, maar wel in het teken van de klassementsstrijd. Vandaag trekt de Tour al naar de Grand Colombier, waar Pogacar won in 2020. "Van Aert was die dag outstanding, deze keer zie ik eerder een rol voor hem weggelegd op zaterdag en zondag", zegt Jan Bakelants in Het Laatste Nieuws.

De voormalige wielrenner heeft daar zo zijn redenen voor. "Dat zijn twee ritten met telkens drie of vier zware beklimmingen en die zullen veel moeilijker te controleren zijn. Zaterdag is een ideale dag om Wout vooruit te sturen."

© photonews

Omdat daar dan later voordeel uit gehaald kan worden door Jumbo-Visma. "Als er verschillen gemaakt worden op de voorlaatste klim, de Col de la Ramaz, en hij wacht op Vingegaard op de top, dan kan hij van goudwaarde zijn. Ofwel om de kloof verder uit te diepen, ofwel om te achtervolgen."

"Er ligt een lange afdaling en een vallei van een kleine tien kilometer tot de voet van de Joux Plane: als je daar Van Aert hebt, sta je dubbel zo sterk", weet Bakelants. De vraag is dan of Team UAE met een tegenzet kan komen.