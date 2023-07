🎥 INEOS Grenadiers triomfeert opnieuw na een chaotische rit, Vingegaard loopt uit

Carlos Rodriguez heeft de 14e rit in de Tour de France gewonnen. In het slot profiteerde hij van de strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. De etappe verliep overigens chaotisch met verschillende incidenten. Vingegaard blijft leider.

De 14e rit in de Tour de France begon chaotisch. Na enkele kilometers was er een massale valpartij. Onder meer Louis Meintjes (de nummer 13 in het klassement) moest opgeven. Verder viel ook Romain Bardet in een afdaling en ook de nummer 12 moest opgeven.

Er reed een ruime kopgroep weg, maar in het peloton nam Jumbo-Visma al snel de controle. De voorsprong van Giulio Ciccone, Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Neilson Powless en co werd nooit groter dan een minuut. Het tempo lag hoog en op meer dan 60 km van de streep werd de vroege vlucht alweer gegrepen.

Op de Col de la Ramaz werd het peloton verder uitgedund. Onder meer Tom Pidcock moest lossen. Ook hij was betrokken bij de massale val. Jumbo-Visma imponeerde en zo begonnen ze aan de Col de Joux Plane.

CHAOS OP DE JOUX PLANE

Daar zette Rafal Majka zich meteen op kop. De Pool deed Wout Van Aert en Wilco Kelderman lossen om Jonas Vingegaard meer te isoleren. Van Aert kwam echter terug en deed nog wat kopwerk voor zijn kopman.

Uiteindelijk nam Sepp Kuss het van de Belg over. Enkel Vingegaard, Tadej Pogacar, Adam Yates, Carlos Rodriguez, Jai Hindley en Felix Gall konden nog volgen. Op ruim 4 km van de top gaf Pogacar teken aan Yates om de kop te nemen. Enkel Vingegaard bleef nog aanhaken.

Op minder dan 4 km van de top viel Pogacar aan. Vingegaard probeerde te volgen, maar koos al snel voor eigen tempo. Lang bleef hij op 5 seconden hangen en brak nooit. In het zicht van de top kwam hij opnieuw aansluiten. Op 500 meter van de top ging Pogacar aan voor de bonificatieseconden op de top, maar hij werd geblokkeerd door de motoren. Uiteindelijk pakte Vingegaard de volle buit en liep hij opnieuw 3 seconden uit.

Rodriguez en Yates kwamen op de uitloper nog aansluiten. De Spanjaard nam meteen de kop en smeet zich in de afdaling. Ook sloeg hij een kloofje. Hij hield vol tot de streep en won met enkele seconden voor Pogacar en Vingegaard. De voorsprong van Vingegegaard in het klassement is na 14 ritten 10 seconden.