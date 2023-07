Het kamp Caleb Ewan bijt van zich af en gaat in de tegenaanval: "Dit is zeer kwalijk. Hij moet zich hiervoor excuseren"

Caleb Ewan heeft de laatste dagen heel wat kritiek gekregen. Na zijn opgave heeft zijn entourage geantwoord op de harde woorden van Lotto Dstny aan het adres van Ewan.

"Als je op deze manier opgeeft, dan is wielrennen geen sport voor jou", was Stéphane Heulot, CEO van Lotto Dstny, voor Caleb Ewan hard. De sprinter moest in de 13e rit in de Tour de France vroeg lossen en gaf ook op.

Bij Ewan zijn ze niet blij met die uitspraken van Heulot. "Een renner die 5 jaar lang zo veel voor de Lotto-ploeg heeft gegeven, zo publiekelijk vernederen, is walgelijk", was Ewans agent Jason Bakker hard in Cycling Weekly. "Normaal gezien heb je respect voor elkaar, maar zulke uitspraken zijn exact het tegenovergestelde."

"Die uitspraken zeggen eigenlijk gewoon meer over de persoon die ze uitspreken dan over wie het gaat", ging Bakker verder. "Het ging ook onder meer over de mindset van Ewan, maar iemands mentale gezondheid zo in vraag stellen, is iets zeer kwalijk. Hij moet zich daarover excuseren."

"Motivatie is geen probleem, want in het begin van het seizoen ging Ewan op eigen houtje naar de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Ook wou hij voor de Tour de Dauphiné rijden, maar werd hem niet gegund", besloot Bakker.