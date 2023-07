Jasper De Buyst kan ontgoocheling niet wegsteken: "Het is toch heel teleurstellend"

Jasper De Buyst kon zijn ontgoocheling niet wegsteken over de opgave van Caleb Ewan. Zeker niet nadat hij donderdag zo hard had gewerkt voor de Australiër.

De Buyst is de vaste lead-out van Caleb Ewan en hielp hem donderdag nog door 160 kilometer alleen met de Australiër in het wiel te rijden. De Buyst hoopte op beterschap, maar die kwam er vrijdag niet.

"In de Tour moet je elke dag proberen door te komen. Dat is de reden waarom ik gisteren (donderdag, nvdr.) 160 kilometer met hem alleen in het wiel gereden heb", zei De Buyst bij Sporza.

Kans op sprintzege is weg

Over de opgave van Ewan was De Buyst dan ook duidelijk. "Het is toch heel teleurstellend. Er is niet veel positiefs over te zeggen. Ik denk dat dat niet abnormaal is. Ik hoopte dat zijn moeilijke dag voorbij was."

"Het zijn nog 2 à 3 sprints... Ik zei dat we dag per dag moesten doorkomen. Nu is onze kans op een sprintzege weg, dat is gewoon zonde", zei De Buyst nog.