Nog een renner deelt een steekje aan Caleb Ewan uit: "Nog nooit in zo'n situatie gezeten"

Bij Lotto Dstny is er na de opgave van Caleb Ewan een discussie losgebarsten. Ewan kreeg al wat kritiek te verwerken, maar tussen de renners die nog in de Tour zitten zit de sfeer nog goed.

De CEO van Lotto Dstny Stéphane Heulot nam na de opgave geen blad voor de mond. Hij was niet te spreken over de manier waarop Caleb Ewan had opgegeven, een renner onwaardig. Ewan moest in de rit naar de Grand Colombier vroeg lossen en gaf even later op.

Pascal Eenkhoorn reageerde bij Wielerflits over de kwestie: "De sfeer binnen het team is nog steeds goed. Zelfs nog iets beter, nu Ewan hier niet meer is. Ik heb nog nooit in zo'n situatie met hem gezeten. Iedereen was gisteren flink aan het balen, maar ondertussen is de knop weer omgedraaid."

Lotto Dstny blijft ambitieus. "Voor de overige vlakke ritten hebben we nog altijd Jasper De Buyst voor de sprint. Ook hebben we verschillende renners om in de aanval te trekken en we willen proberen het peloton te kraken en niet meer de jagende hond", aldus Eenkhoorn.