Jan Bakelants legt de vinger op de wonde na het motorenincident: "Nochtans is het gemakkelijk"

Jan Bakelants is niet te spreken over het incident met de motoren. Volgens hem is het hoog tijd dat er structurele oplossingen komen, zodat het niet opnieuw gebeurt.

Ook in Vive le Vélo ging het over het incident met de motoren op de Col de Joux Plane. Karl Vannieuwkerke had het over "wedstrijdvervalsing" en Johan Museeuw vindt dat ze het aantal supporters op een berg moeten beperken. "Er moet gewoon een structurele oplossing komen", opperde Jan Bakelants. "Maar die komt er nooit. De zwarte piet wordt wel doorgeschoven door de motards voor een dag te schorsen, maar de eindverantwoordelijke, organisator ASO, ontspringt telkens de dans. Natuurlijk zal die zichzelf nooit schorsen." "Nochtans zijn de oplossingen gemakkelijk", aldus Bakelants. Hij denkt aan nadars en minder motards. Die nadars houden de supporters op afstand, want op de Joux Plane stond het weer rijen dik en was het vaak heel smal. Bakelants vindt dat de organisaties achterop hinken: "De ploegen professionaliseren steeds meer, maar binnen de organisaties moet dat er nu komen. Er moeten krijtlijnen zijn waarbinnen je je job moet uitoefenen. En op dit moment is dat niet het geval, want iedereen doet maar wat."