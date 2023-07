Peter Sagan rijdt de Tour niet graag, maar legt duidelijk uit waarom hij hem wel moet rijden

Peter Sagan (33) neemt na dit jaar afscheid van het profwielrennen. Maar dat wou hij eigenlijk al veel vroeger doen.

Sagan is bezig aan zijn twaalfde Tour en hij prijst zich gelukkig dat het zijn laatste is. De Slowaak won in zijn carrière 12 etappes en werd ook 7 keer eindwinnaar van de groene trui. Zijn laatste etappezege dateert echter al van 2019.

Plezier lijkt Sagan daar ook niet meer aan te beleven. "Vraag aan iedereen die meer dan tien keer de Tour heeft gereden of hij het nog leuk vindt en het antwoord zal neen zijn. De Tour is geen pretje", zegt Sagan bij HLN.

Hoewel hij de Tour niet graag rijdt, legt Sagan ook uit waarom hij die wel nog rijdt. "Als ik niet de Tour zou rijden, zou ik nu al geen deel meer uitmaken van het wielrennen. Op dit moment moet ik de Tour rijden. Dat geldt voor alle andere races die ik dit jaar al gereden heb."