Ritwinnaar Wout Poels vreesde lang voor Wout van Aert en komt met mooie uitspraak over hem

Wout Poels (35) heeft eindelijk zijn zege in een grote ronde te pakken. De Nederlander liet Wout van Aert achter zich.

Poels liet Van Aert achter zich op de steile percentages van de voorlaatste klim van dag. De Nederlander breidde zijn voorsprong stelselmatig uit en won uiteindelijk met meer dan 2 minuten voorsprong op Van Aert.

"Dit betekent veel voor me. Vooral na wat er in onze ploeg is gebeurd. Ik heb hier altijd van gedroomd. Ik had met Luik-Bastenaken-Luik al een monument op mijn palmares staan en nu win ik ook nog een Tourrit. Hier droom je van als kind."

"Van Aert is geen pannenkoek"

Hoewel de voorsprong steeds verder opliep, was Poels slechts in de laatste kilometer zeker van winst. In het Nederlands zeggen we: Van Aert is geen pannenkoek. Dus ik moest vol gas blijven gaan. Ja, ik heb vandaag ook aan iemand anders gedacht", verwijst Poels naar de overleden. Gino Mäder.

Poels hielp in zijn periode bij Team Sky onder meer Chris Froome aan enkele eindzeges in de Tour en de Vuelta. Maar dat hij nu zelf een etappezege pakt, doet de Nederlander natuurlijk erg veel.