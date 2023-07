Sepp Kuss geeft nog een andere oorzaak voor zijn valpartij door toeschouwer

De Amerikaan Sepp Kuss kwam in de zestiende zwaar ten val door een toeschouwer. Maar hij ziet ook nog een andere oorzaak.

Sepp Kuss, de meesterknecht van Jonas Vingegaard, zwaar ten val toen een toeschouwer die een foto wou nemen. Hij bracht zo ook zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck ten val. De twee konden wel verder.

"Er was een versmalling van de weg in een stadje, en daarbij raakte een toeschouwer de remgreep van mijn stuur. Gelukkig ben ik oké, ik hoop de andere jongens die gevallen zijn ook", zei Kuss bij Eurosport.

Ook zaterdag vielen heel wat renners en dat is volgens de Amerikaan niet abnormaal. "De vele valpartijen liggen ook aan de vermoeidheid na deze zware koers. Je mist daardoor wat alertheid."

Goede dag voor Jumbo-Visma

Kuss kon uiteindelijk verder en kon Vingegaard nog lang bijstaan op de slotklim. De Deen verloor uiteindelijk geen tijd op Pogacar. "Heel de ploeg was in orde, we hadden nog veel renners mee toen UAE Team Emirates het tempo opdreef op de slotklim."

"Maar we hebben onze eigen koers kunnen rijden. De vlucht mocht gerust voorop blijven en dat is gebeurd. Nu is het uitkijken naar de rustdag."