Tadej Pogacar ziet mogelijk voordeel tegenover Jonas Vingegaard in de derde Tourweek

Tadej Pogacar staat op de tweede rustdag 10 seconden in het krijt bij Jonas Vingegaard. Maar zoals altijd panikeert de Sloveen nog niet.

De renners moesten de afgelopen dagen heel wat cols bedwingen in de Tour, maar twee renners lieten elkaar niet los: Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De twee staan nog altijd op minimale afstand van elkaar.

"Ik geniet wel van het duel met Jonas. Het is een mooie tweestrijd, waarin ik enorm veel respect koester voor hem. Jonas geeft momenteel een uitstekende indruk. Hij oogt zeker niet nerveus. Hij is zeer sterk dit jaar", zei Pogacar op een persconferentie.

Polsblessure een voordeel?

Pogacar maakt zich ook geen zorgen meer over de polsblessure die hij opliep tijdens Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen denkt er zelfs een voordeel uit te kunnen halen in de lastige derde week.

"Misschien komt de frisheid me in de derde week wel van pas, maar dat moet nog blijken. Mijn benen voelen alvast goed aan, dat is het belangrijkste. Ik ben blij met waar ik sta", zei de Sloveen nog.