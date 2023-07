Tom Dumoulin scherp na overwinning van Wout Poels, ook heel wat wielerfans zijn verontwaardigd

Wout Poels pakte zondag een van de mooiste zeges uit zijn carrière. Maar veel in beeld is de Nederlander niet geweest.

Door de strijd tussen Pogacar en Vingegaard voor het klassement werd Poels in zijn laatste kilometers amper in beeld gebracht. Toen de Nederlander over de streep kwam, werd hij even getoond, maar daarna werd er snel weer overgeschakeld naar de Vingegaard en Pogacar.

Volgens Tom Dumoulin werd Poels amper twee seconden in beeld gebracht. "Ze hebben Burgaudeau, die tweede werd op drie minuten, even lang als Wout in beeld gebracht. En we weten niet eens zeker of ze Wout live in beeld hebben gebracht of een halve minuutje later, zo van: 'We moeten hem ook nog even in beeld brengen'", zei Dumoulin in De Avondetappe.

En ook op de sociale media kreeg de Franse regie er stevig van langs. Dat Poels zo weinig in beeld was, kan er bij veel fans van het wielrennen dan ook niet in.

En bedankt voor de anderhalve seconde dat we Wout Poels over de finish mochten zien komen. Genant! #TDF2023 — Bas Tietema (@BasTietema) July 16, 2023

Wout @WoutPoels deserved much more respect from our friends of @Francetele 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Amazing victory 👏👏 — Johnny Hoogerland (@zeeuwseleeuw) July 16, 2023

We saw 0.5 seconds of Poels winning his first Grand Tour stage so let's share a picture of him winning today to give him the credit he deserves. pic.twitter.com/8TsYemtQms — Cycling out of context (@OutOfCycling) July 16, 2023

Ik zoek een vakantiejob voor mijn 2 tieners volgende zomer. De regie van de TdF2024 lijkt me wel wat. #TDF2023 — Bieke Purnelle (@BiekePurnelle) July 16, 2023