Het gevaar voor Tadej Pogacar in de Tour de France: "Er is een valstrik voor hem"

Een dag na de 2e rustdag is er een tijdrit in de Tour de France. Volgens Victor Campenaerts bevat de tijdrit een valstrik voor Tadej Pogacar.

De enige tijdrit in de Tour de France is een klimtijdrit. Aan het einde is er de Côte de Domancy, met nadien een uitloper. Alles is goed voor een klim van zo'n 6 km aan zo'n 6%. In het begin van de tijdrit heb je ook al een klimmetje. Die is kort en steil.

Victor Campenaerts ziet op die 1e klim een valstrik voor Tadej Pogacar. "Dat klimmetje is op zijn lijf geschreven, maar het gevaar bestaat dat hij die klim zo hard mogelijk zal oprijden", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Dan zal hij anaeroob rijden, waarbij hij op korte tijd veel suikers kan aanspreken. Alleen komt er dan lactaat vrij. Om dan van dat melkzuur af te geraken, moet hij even snelheid verminderen."

Volgens Campenaerts zal Pogacar dan met een goed pacingplan moeten komen. "Het zwaartepunt ligt met die lange klim echt wel aan het einde", aldus Campenaerts.

Zo ziet de Belg een voordeel voor Vingegaard: "Hij is veel aerober ontwikkeld en zal aan een constanter tempo kunnen rijden. Dat zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn."