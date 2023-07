De Tour nu helemaal beslist: Pogi kraakt vroeg op Col de la Loze, Vingegaard treft nog totale chaos en AG2R triomfeert

Kon Pogacar nog iets terugdoen na die mokerslag in de tijdrit? Op de Col de la Loze was het definitieve antwoord 'neen'. Bij Jumbo-Visma kunnen ze de Tourwinst van Vingegaard al beginnen vieren. Gall won de rit.

De koninginnenrit in de Tour: dat betekent vlammen maar! Dat is alvast wat een groep van vijf met onder meer bollenman Ciccone deed. Pogacar moest dat ook doen om zijn achtsterstand op Vingegaard nog weg te werken, maar met een valpartij kende de Sloveen een allesbehalve ideaal begin van de rit.

Ondertussen ontstond een mooie, uitgebreidere kopgroep. Ciccone pakte het maximum van de punten op enkele beklimmingen, Powless mag het bergklassement uit zijn hoofd zetten. Van Aert kwam terug uit de achtergrond om in de groep der favorieten op de Longefoy meer dan zijn deel van het werk te doen voor gele trui Vingegaard.

GEVREESDE COL

Terwijl de voorsprong van de vluchters aanvankelijk beperkt bleef, begon die stilaan toch iets op te lopen. Het was de vraag of een vluchter of een klassementsman met de ritzege aan de haal kon gaan. Er brak in elk geval een fase aan waarin het stilte voor de storm was: verdere aanvallen moesten er komen op de gevreesde Col de la Loze.

Vooraan ging Gall er alleen vandoor. Wie bij de favorieten nog dacht aan een demarrage van Pogacar, kwam bedrogen uit: op 14 kilometer van de aankomst moest hij lossen. Kwam dat door de val? Een calvarietocht was in elk geval zijn deel, Vingegaard zegezeker van Tourwinst.

ASO-WAGEN STAAT STIL

Na een laatste inspanning van Benoot ontbond de gele trui ook nog zelf zijn duivels. Die werd dan nog met een chaotische toestand geconfronteerd: op de klim stond een motor en een ASO-wagen stil. Vingegaard geraakte er gelukkig heelhuids voorbij. Nog helemaal vooraan geraken, lukte niet meer. Gall hield Simon Yates af.