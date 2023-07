Een echte koninginnenrit! Pogi valt net wel en Vingegaard net niet, De Cauwer looft Wolfpack-Belg: "Fantastisch werk"

De koninginnenrit in de Tour is nu al die naam waard. Pogacar, Vingegaard en een Wolfpack-Belg eisten al snel een hoofdrol op, vanwege verscheidene redenen. José De Cauwer zit uiteraard weer klaar om te analyseren.

Als Tadej Pogacar op revanche belust was, dan begon de dag van de laatste kans voor hem alvast niet op een ideale manier. Het gebeurde buiten beeld, maar contact met een AG2R-renner zou aan de basis hiervan gelegen hebben. Een bloedspoor op zijn knie verraadde alvast dat de Sloveen zeker tegen de grond gegaan was.

Het is hopen voor hem dat hij geen blijvende schade van zijn val ondervindt, want dan wordt het al helemaal onmogelijk om Jonas Vingegaard nog uit de gele trui te rijden. Ook voor de Deen van Jumbo-Visma loert het gevaar nog altijd om de hoek. Vingegaard kon zelf maar net aan een valpartij ontsnappen toen Pogacar onderuit ging.

DECLERCQ MET BEREWERK

De strijd voor de ontsnapping was ook aan de gang. In aanloop naar de eerste klim zorgde Tim Declercq voor een ware lead-out zodat Alaphilippe de sprong naar voren kon maken. "Dat had ik niet mogen doen", aldus een puffende El Tractor aan Carl Berteele op de motor. José De Cauwer tijdens de VRT-uitzending: "Fantastisch werk van Declercq".