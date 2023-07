Jonas Vingegaard heeft volledig gewonnen spel, maar komt nog met een ongeloofwaardig relaas

Jonas Vingegaard mag de champagne weer laten knallen: hij heeft volledig gewonnen spel in de Tour de France. Het obligate praatje houden en zeggen dat tot Parijs nog alles kan, komt dan wel wat vreemd over.

Pogacar werd op weg naar het dak van de Tour volledig weggeblazen. Had Vingegaard dit zien aankomen? "Neen, ik had helemaal niet gedacht dat het zo'n goeie dag zou worden. Ik ben natuurlijk superblij. Het is moeilijk te beschrijven om meer dan 7 minuten voorsprong te hebben. Dat is ongelooflijk."

"Tadej gaat zeker nog iets proberen in de laatste ritten. We moeten blijven vechten tot in Parijs", waarschuwt Vingegaard op ongeloofwaardige wijze. De man die net een oplawaai van bijna zes minuten kreeg, hoeft hij nu echt niet meer te vrezen. Het is wel zo dat de UAE-kopman in het begin van de rit ten val kwam.

VALPARTIJ POGACAR

"Ik zat juist achter hem toen hij viel. Eén renner kwam langs rechts en raakte hem, Tadej kon niets meer doen. Het is heel jammer voor hem. We hebben niet doorgereden, want we wilden hier niet van profiteren. Of die val de oorzaak was van zijn slechte dag? Dat moet je aan Tadej vragen."

De sfeer op de Col de la Loze dan: dat moet de moeite geweest zijn. "Het was zeker gek. Het is heel leuk om zo veel publiek op de klim te hebben, maar op een gegeven moment stond ik zelfs stil. Jammer, maar dat kan blijkbaar gebeuren als je een klim met percentages aan 20% op het einde van een Tour legt."

GEEN OVERWINNINGSVERKLARING

De interviewer probeerde in het flashinterview nog eens, maar een overwinningsverklaring kwam er niet. "Wat er nog kan gebeuren? Vele dingen. Je kan vallen, je kan een slechte dag hebben, zaterdag is het nog een zware rit. We moeten gefocust blijven. Ik ben wel blij met hoe alles verlopen is, de ploeg presteerde weer ongelooflijk."