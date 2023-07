José De Cauwer haalt alle superlatieven boven en zegt exact wat hij nu nog verwacht in deze Tour de France

Als je zelfs José De Cauwer kan verbazen, dan weet je dat het tijd is om alle superlatieven boven te halen. Vingegaard heeft de Tour in de tijdrit op zijn kop gezet.

"Ik heb deze uppercut niet zien aankomen en ik denk niemand in de Tour. De manier waarop is fenomenaal. Dit is ongezien, supermooi, fantastisch", kan De Cauwer het in zijn analyse bij Sporza amper geloven. Het gaat eigenlijk in tegen alle ontwikkelingen die voor ogen werden gehouden.

"Voor de Tour werd gezegd dat Vingegaard beter voorbereid was dan Pogacar door zijn polsblessure. Maar dat zou Pogacar in de laatste week goed uitkomen, want hij zou frisser zijn en meer reserves hebben. Vingegaard was al lang bezig en had de Dauphiné gereden. Allemaal redenen waardoor we dit helemaal niet verwacht hadden."

SUPER VINGEGAARD

Is Pogacar nu tegengevallen? "Het was een hele goede, maar geen super Pogacar. Het was wel een absoluut super Vingegaard", aldus De Cauwer, die erbij blijft dat UAE die fietswissel niet had moeten uitvoeren. Kan Pogacar nu nog eens rechtkrabbelen? "Hij zal zeker nog iets doen. Dat heeft hij vorig jaar ook geprobeerd."