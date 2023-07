Hoe moet Wout Van Aert na zijn opgave naar het WK toewerken? "Daar kan hij ook taperen"

Wout Van Aert heeft de Tour de France verlaten. Zo zal zijn voorbereiding richting het WK in Parijs er toch nog wat anders uitzien.

Voor de bevalling van zijn 2e kindje keert Wout Van Aert naar huis terug. Zo zal hij zondagavond niet in Parijs staan. Nadien zou hij 2 weken voorbereiding op het WK in Glasgow hebben. Op 6 augustus is er de wegrit en op 11 augustus de tijdrit. Maar het zal dus 2,5 weken voorbereiding worden.

"Op zich maakt dat geen verschil uit", vindt assistent-bondscoach Serge Pauwels bij Sporza. "Qua trainingen is het tijd om te taperen: Van Aert moet het volume verminderen, maar de intensiteit behouden. Eerst zal hij een paar dagen rusten en daarna zal hij enkele stevige trainingen afwerken."

Ook is er ruimte om enkele criteriums na de Tour te rijden. "In 2016 reed Greg Van Avermaet er ook veel en 2 weken later werd hij Olympisch kampioen in Rio de Janeiro", aldus Pauwels. Van Aert wordt overigens aan de start van het criterium in Herentals verwacht.