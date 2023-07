Jonas Vingegaard krijgt vragen over mogelijk dopinggebruik: "Dit is het probleem"

Jonas Vingegaard staat in de Tour de France stevig aan de leiding. Ondertussen krijgt hij ook vragen over mogelijk dopinggebruik. Zelf sprak hij er zich al over uit.

"Ik begrijp dat ik deze vragen krijg. Door het verleden is het wielrennen moeilijk te vertrouwen. Maar ik kan met het hand op het hard zeggen dat ik niets neem en dat ik niets zou nemen dat ik nooit aan mijn kinderen zou geven", reageerde Jonas Vingegaard tijdens een flashinterview op een vraag over mogelijk dopinggebruik.

Ook in Vive le Vélo werd het onderwerp aangeraakt. Ook daar dachten ze hetzelfde. "Ik ben er zeker van dat alles wat we zien, normaal is", aldus Servais Knaven. "Voor de renner is het wel lastig, want hij weet wat hij er allemaal voor doet en voor laat. Ik kan me voorstellen dat je daar wel eens kwaad om wordt."

Bert De Backer pikte in: "Het probleem is dat het wielrennen een slecht verleden heeft, maar ik vertrouw zijn omgeving enorm. Zelf ken ik veel mensen rond Vingegaard en het vertrouwen is groot."

Vervolgens ging De Backer verder met de gedachte over mogelijk dopinggebruik in het hedendaagse wielrennen. "Je moet al een enorme cowboy zijn om het te durven. Laat staan dat het georganiseerd zou worden door een team", was hij duidelijk. "Ze zitten er gewoon zo kort op en voor mij is het als ex-renner wennen om niet de hele tijd mijn whereabouts in te vullen."