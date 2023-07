Kasper Asgreen charmeert na zijn knappe zege: "De zege is voor jou, je was heel emotioneel"

Kasper Asgreen won de bloedstollende finale van de 18e rit in de Tour. Aan de streep won hij de sprint van een vluchtersgroepje.

Het was tot op de streep heel spannend. Kasper Asgreen reed samen met zijn medevluchters naar de streep en sprintte uiteindelijk voor de zege. De Deen ging als 1e aan en won en redde zo de Tour van Soudal Quick-Step.

"Het was niet ideaal", begon Asgreen in het flashinterview. "Ik verkoos een groepje van zo'n 8 man, maar dit is de laatste week van de Tour. Het zijn al harde dagen geweest en we hebben al gezien dat een klein groepje de sprintersploegen dan kan verrassen. Ik sloot het dus niet uit."

Asgreen bedankte ook zijn medevluchters: "Het was een ploegentijdrit. Ze waren allemaal geweldig en we verdienden het ook na al dat werk."

Ook had de Deen nog een mooie boodschap. "Ik draag deze zege aan Dries Devenyns op. Het is zijn laatste Tour en hij was zeer emotioneel door mijn zege", besloot Asgreen.