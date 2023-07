Zien we Tadej Pogacar terug in de Ronde van Vlaanderen? "Ze moeten alle puntjes op de i zetten"

Tadej Pogacar wint in 2023 wellicht niet de Tour de France. Er rijzen al vragen op of hij volgend jaar wel de Ronde van Vlaanderen zal rijden. Enkele analisten spraken er zich over uit.

"Voor de Tour werd er al over een eventuele deelname aan de Ronde van Vlaanderen na een nieuwe Tour-nederlaag gesproken", weet José De Cauwer bij Sporza. "Ik denk dat ze bij UAE er na de 2e nederlaag van Tadej Pogacar er niet mogen vanuit gaan dat hij de Tour zomaar nog eens zal winnen. Hij heeft een geweldige concurrent en ze moeten alle puntjes op de i zetten om Jonas Vingegaard af te houden." Marc Sergeant vreest dat Pogacar volgend jaar de Ronde van Vlaanderen niet zal rijden. "UAE zal snoeien in zijn programma. Met de Ronde van Vlaanderen als een van de 1e slachtoffers", denkt hij bij Het Nieuwsblad. "Zo zullen wel de kansen voor Wout Van Aert stijgen." Ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen zegt dat Pogacar het anders moet aanpakken. "Hij moet de klassiekers niet per se links laten liggen", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Maar hij was te vroeg conditioneel top en dat voor een lange periode. Na de klassiekers is het niet gemakkelijk om opnieuw op te bouwen richting de Tour."