Een emotionele Tadej Pogacar: "Ik moet iedereen bedanken"

Tadej Pogacar is de 18e rit in de Tour de France doorgekomen. Al was het wel een emotionele etappe voor hem.

Na de moeilijke en zware etappe naar Courchevel beleefde Tadej Pogacar een rustiger moment tijdens de 18e etappe. Hij liet zich meedrijven in het peloton en finishte rustig de etappe.

Al sprak Pogacar over "een hard begin". Daarmee doelde hij op het mentale aspect. "Ik ga niet zeggen dat het emotioneel was, maar veel renners zijn bij me gekomen", sprak hij tijdens het flashinterview. Ik wil iedereen bedanken, want ze hebben me opgevrolijkt en zo ben ik wat hersteld."

Naar de oorzaak van de mindere rit is het voor de Sloveen nog steeds gissen. "Maar al bij al moet ik tevreden zijn", ging hij verder. "Ik heb een blessure gehad en heb niet veel kunnen trainen. Ik was vrij optimistisch en de 1e 2 weken waren goed, maar misschien was mijn vorm niet klaar voor deze Tour. Alle kleine beetjes tellen."

Pogacar sloot de flash nog positief af: "Ik ben er nog en als je het allemaal bekijkt, dan doen we het goed met een 2e en 3e plaats en 2 ritzeges. We willen graag nog een etappe winnen."