Net niet voor Soudal Quick-Step: Mohoric houdt Asgreen van twee op een rij, Philipsen alweer vierde

De 19de etappe zou er een worden voor de vluchters en dat werd het ook. De etappezege was voor de Sloveen Matej Mohoric, die Kasper Asgreen klopte in de sprint.

Al van bij de start werd er aangevallen, maar niemand geraakte echt weg. Uiteindelijk ontstond er een groep van negen renners met daarbij Campenaerts, Benoot, Alaphilippe en Pedersen. Maar ze kregen nooit meer dan een minuut.

In het peloton reden ploegen zoals Israel-Premier Tech en Uno-X die niet mee waren in de kopgroep. In de tussensprint trok Philipsen met een groep van zo'n 25 renners door. Daarbij ook Van der Poel, Asgreen, Laporte, Pidcock, O'Connor en Mohoric.

Campenaerts gokt en verliest

In het peloton gooide Jumbo-Visma het blok erop en de twee groepen kwamen samen. Campenaerts had geen zin in die grote groep en versnelde samen met Clarke en pakte bijna een minuut.

Campenaerts probeerde te anticiperen op het laatste klimmetje, maar dat lukte niet. Asgreen, O'Connor en Mohoric versnelden uit de grote groep en gingen op en over Campenaerts, Clarke was al weg met krampen.

Mohoric houdt Asgreen van twee op twee

Daarachter ontstond nog een groepje met Laporte, Trentin, Pidcock, Bettiol, Pedersen, Van der Poel, Zimmermann en Mezgec. Maar de drie waren te sterk en maakten onder elkaar uit wie de zege pakte.

O'Connor versnelde op een halve kilometer van de streep en probeerde de twee nog te verrassen, maar Asgreen reed het gat dicht. Het werd nog een millimetersprint tussen Asgreen en Mohoric, maar het was uiteindelijk Mohoric die mocht zegevieren.

Results powered by FirstCycling.com