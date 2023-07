Soudal Quick-Step triomfeert in de Tour de France: "Het tactisch proberen spelen"

Kasper Asgreen heeft de Tour de France van Soudal Quick-Step alsnog gered. Hij speelde de vroege vlucht uit. Na de rit was het team uiteraard in de opperbeste stemming.

"We geven nooit op", zei ploegleider Wilfried Peeters bij Sporza. Zo probeerde na de opgave van Fabio Jakobsen het via de ontsnapping en in de 18e rit was het prijs.

Al moest het team wel wat moeite doen. Kasper Asgreen zat in een vroege vlucht met 3 (later 4). "Dat was wat weinig", ging Peeters verder. "Dus hebben we het wat tactisch proberen spelen."

STORINGSWERK EN SUPERSTERKE VLUCHT

Zo probeerden ze de achtervolging in het peloton te verstoren. Onder meer Tim Declercq en Julian Alaphilippe zetten zich tussen de jagende renners. "Het was niet over de limiet", vond Declercq die vaak zelf het achtervolgingswerk doet.

Uiteindelijk slaagde Soudal Quick-Step in zijn opzet. "Asgreen heeft echt supersterk met zijn medevluchters gereden", aldus Declercq. "We weten uit ervaring dat sprintersploegen het moeilijk hebben in de laatste week en soms blijft een ontsnapping dan voorop. We hebben een beetje geluk gehad dat het nu aan onze kant viel", vulde Peeters aan.

En dat net op de dag dat grote baas Patrick Lefevere naar huis was gegaan. Al reageerde hij ondertussen al op Twitter: "Bam! De Wolfpack geeft nooit op. Proficiat Kasper Asgreen."